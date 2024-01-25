На Ближнем Востоке наблюдается эскалация конфликта между Израилем и Хамасом, который начинает превращаться в прокси-войну с участием региональных и международных держав.

Эскалация ближневосточного конфликта: Прокси-война угрожает втянуть крупнейшие державы.

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Напряженность на Ближнем Востоке нарастает, поскольку конфликт между Израилем и Хамасом выходит за пределы границ и перерастает в более масштабную прокси-войну между региональными и международными державами. Хотя прямых столкновений между США и Ираном удалось избежать, их участие в поддержке боевых группировок усиливает опасения относительно возможности крупной конфронтации.

Иран, убежденный противник присутствия США в регионе, создал сети антизападных военизированных формирований в Ираке, Сирии, Йемене и Пакистане. Эти группировки, получившие поддержку Ирана, становятся все более воинственными, угрожая ключевым торговым путям и побуждая Запад к вмешательству.

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Финансовая и военная поддержка Ираном ХАМАС непосредственно способствовала началу нынешней войны в Израиле. Это втянуло США, несмотря на их желание уйти из региона, обратно в трясину. Уже сохраняя значительное военное присутствие, насчитывающее более 30 000 военнослужащих, США еще больше усилили свою позицию с начала войны. Тысячи дополнительных военнослужащих были развернуты, усилив военно-морские и сухопутные силы в стратегических точках.