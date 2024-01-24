Железнодорожники Германии снова начали забастовку — уже четвертую с ноября. Экономисты предупреждают, что затянувшаяся конфронтация между властями и железнодорожниками может стоить Германии больше миллиарда евро.

Немецкие железнодорожники начали четвертую забастовку с ноября. Экономисты предупреждают, что затянувшееся противостояние между властями и железнодорожниками может стоить Германии более миллиарда евро.

реклама

Этот промышленный конфликт, самый затяжной в современной истории страны, связан с требованиями машинистов поездов повысить заработную плату и сократить рабочий день.

В ходе последней забастовки они планируют бастовать в течение шести дней. Предыдущая забастовка в начале января продолжалась три дня. Власти Германии критикуют действия железнодорожников как деструктивные и нерациональные, а министерство транспорта предупреждает, что такая продолжительная забастовка грозит полностью парализовать транспорт.

Михаэль Грёмлинг, руководитель отдела макроэкономики и экономических исследований Кёльнского института экономических исследований, подчеркнул, что немецкую экономику ожидает серьезный удар.

Грёмлинг отметил, что наряду с ближневосточной войной, влияющей на международные перевозки, самый продолжительный в истории Германии забастовка машинистов поездов неизбежно нанесет значительный ущерб.

Он пояснил, что особенно болезненно забастовка сказывается на логистическом секторе, поскольку затрудняет международное судоходство из-за ближневосточного конфликта.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Судам приходится преодолевать большие расстояния, они прибывают в порты позже, что требует более быстрой разгрузки и экспедирования товаров во избежание задержек, подобно проблемам, возникшим во время пандемии COVID-19. Грёмлинг также подчеркнул важность доставки товаров отечественного производства для международных морских перевозок.