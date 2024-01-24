США и Великобритания нанесли новую серию совместных авиаударов по объектам хуситов в Йемене.

США и Великобритания нанесли новую серию совместных авиаударов по целям хути в Йемене. Удары были нанесены в понедельник и поразили восемь целей, включая подземное хранилище и ракетный и разведывательный потенциал хути.

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Хути, поддерживаемые Ираном, наносят удары по кораблям, которые, по их мнению, связаны с Израилем и Западом и проходят по важному торговому пути через Красное море.

США и Великобритания заявили, что пытаются защитить "свободный торговый поток". Это уже восьмой удар США по целям хути в Йемене. Это вторая совместная операция с Великобританией, после того как 11 января были нанесены совместные удары.

Министр иностранных дел лорд Кэмерон заявил журналистам, что Великобритания послала "четкий сигнал" и что она "продолжит снижать" возможности хути по осуществлению атак.

Лорд Кэмерон заявил, что версия хуситов о том, что удары связаны с войной между Израилем и ХАМАС, "не должна быть принята", и Великобритания хочет добиться "быстрого прекращения конфликта" в Газе.

Он также упомянул, что Великобритания призвала к "немедленной гуманитарной паузе" и что "мы хотим, чтобы она превратилась в постоянное, устойчивое прекращение огня". Этот план он предложит во время визита в регион на этой неделе.





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