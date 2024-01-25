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AKXALA
Япония высаживается на Луну, но сбой угрожает миссии
Японский робот успешно приземлился на Луне, но проблемы с его солнечной энергосистемой означают, что миссия может просуществовать всего несколько часов.

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Японский робот совершил успешную посадку на Луну, но сталкивается с потенциальным провалом миссии из-за проблем с его солнечной энергетической системой, которые могут ограничить время его работы до нескольких часов.

Спускаемый аппарат Smart для исследования Луны (Slim) мягко приземлился на лунную поверхность вблизи экваториального кратера, что сделало Японию пятой страной после США, Советского Союза, Китая и Индии, совершившей мягкую посадку на естественный спутник Земли.

Однако проблема с солнечными батареями Slim не позволяет ему вырабатывать электроэнергию, в результате чего миссия зависит от его батарей. Инженеры в настоящее время работают над спасением миссии, отключая обогреватели и извлекая данные о производительности программного обеспечения для посадки.

Хотя Slim может замолчать, когда его батареи разрядятся, представители Японского космического агентства (Jaxa) не сразу отказываются от миссии. Существует вероятность того, что солнечные элементы могут быть ориентированы таким образом, чтобы препятствовать солнечному свету, и по мере изменения углов освещения на Луне Slim потенциально может быть восстановлен.

Вице-президент Jaxa Хитоси Кунинака заявил, что, несмотря на проблему с солнечной энергией, Япония все еще может претендовать на успешную мягкую посадку, потому что, если бы спуск с приводом не удался, произошло бы столкновение с поверхностью на высокой скорости, что привело бы к полной потере функций космического аппарата. Slim был оснащен двумя небольшими марсоходами, и телеметрия показывает, что они были успешно катапультированы непосредственно перед приземлением. Робот был разработан для изучения местной геологии в течение следующих двух недель, хотя масштабы его исследования остаются неопределенными из-за потенциальных ограничений во времени эксплуатации.

#япония #луна #smart #миссия
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