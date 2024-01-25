Пролетев сотни тысяч миль в космосе и столкнувшись с проблемой топлива, которая разрушила его планы, лунный спускаемый аппарат "Сапсан", вероятно, встретил свой огненный конец.

Преодолев огромные расстояния в космосе и столкнувшись с проблемой с топливом, которая сорвала его планы, лунный спускаемый аппарат "Сапсан", вероятно, встретил свою огненную кончину.

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Ожидалось, что космический аппарат завершит свое сокращенное 10-дневное путешествие около 16:00 по восточному времени в четверг, когда он погрузится в плотные слои атмосферы Земли над уединенным районом в южной части Тихого океана, к востоку от Австралии.





Astrobotic Technology, базирующаяся в Питтсбурге компания, ответственная за разработку посадочного модуля Peregrine по контракту с НАСА, подтвердила гибель космического аппарата, заявив, что он потерял контакт с аппаратом незадолго до запланированного времени возвращения. Эта потеря контакта "указывает на то, что транспортное средство завершило контролируемый заход на посадку над открытой водой в южной части Тихого океана", - упомянула компания в сообщении в социальных сетях. Однако они также отметили: "мы ждем независимого подтверждения от правительственных структур".





Ожидается, что официальные лица НАСА и Astrobotic расскажут о результатах миссии во время брифинга для прессы в 13:00 по восточному времени в пятницу.





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Неудачная миссия представляет собой неудачу как для Astrobotic, так и для НАСА, главной целью которого является создание парка коммерчески разработанных, экономически эффективных лунных посадочных аппаратов, способных выполнять роботизированные миссии на Луну. Эта инициатива согласуется с более широкой целью НАСА - осуществить посадку на Луну с экипажем позднее в этом десятилетии.