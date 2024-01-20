Американский аппарат Peregrine завершил работу после несостоявшегося из-за поломки полета на Луну. Об этом сообщила компания-производитель Astrobotic

Аппарат Peregrine завершил свою миссию после неудачной попытки полета на Луну из-за технической неисправности. Компания-производитель Astrobotic объявила об этом в социальных сетях, в частности в соцсети Х (заблокирована в РФ). Предварительно было сообщено, что Peregrine завершил свой полет, войдя в атмосферу Земли над южной частью Тихого океана в районе моря Фиджи примерно в 16:00 18 января.

По словам представителей Astrobotic, потеря телеметрии с Peregrine произошла около 15:50 по восточному времени, а вход в атмосферу над водами Тихого океана был зафиксирован в 16:04. Однако компания ожидает официального подтверждения от правительства.



Напомним, что 8 января в США успешно состоялся запуск первого частного модуля для посадки на Луну под названием Peregrine. Для этой миссии использовалась новая ракета-носитель Vulcan Centaur. Изначально планировалось, что 23 февраля аппарат выполнит посадку на Луну, доставит научные инструменты НАСА и другие исследовательские грузы, включая символические останки землян.

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Однако после старта стали известно о проблемах с двигательной установкой и утечкой топлива, что привело к отмене миссии по посадке на Луну. Вместо этого компания решила завершить миссию, направив аппарат контролируемо в атмосферу Земли.