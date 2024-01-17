Иран нанес удары баллистическими ракетами по тому, что, как они утверждали, было шпионской базой израильского Моссада на севере Ирака и "антииранскими террористическими группировками" в Сирии.

Иранская революционная гвардия нанесла удары баллистическими ракетами по тому, что, как они утверждали, было шпионской базой израильского Моссада на севере Ирака и "антииранскими террористическими группировками" в Сирии. Соединенные Штаты раскритиковали атаки как "безрассудные" и неточные.

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По данным иранских вооруженных сил, удар в Ираке был нанесен по предполагаемой шпионской штаб-квартире "Моссад" в Эрбиле, что привело к уничтожению того, что они называли крупным центром шпионских операций и планирования терроризма. Однако Соединенные Штаты охарактеризовали ракетные удары как недостаточно точные.



Корпус стражей Исламской революции (КСИР) также заявил, что нанес удары по объектам иранских оппозиционных группировок в Эрбиле. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн отверг заявление связанных с "Моссадом" центров в Эрбиле, назвав удары "нарушением международного права" и выразив намерения подать жалобу в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. По данным Совета безопасности Курдистана, в результате нападения погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, еще шестеро получили ранения.



В ходе отдельного инцидента в тот же день КСИР выпустил баллистические ракеты по базам "антииранских террористических группировок на оккупированных территориях Сирии". КСИР утверждал, что цели были связаны с недавними двойными взрывами в Кермане, Иран, во время мемориала командующему силами Кудс Касему Сулеймани.

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ИГИЛ взяло на себя ответственность за два взрыва, самое смертоносное нападение в Иране со времен революции 1979 года. КСИР утверждал, что он выявил и уничтожил ключевых командиров террористов и элементы, особенно те, которые связаны с ИГИЛ, на оккупированных территориях Сирии.



Американский чиновник охарактеризовал ракетные удары как безрассудные и неточные, подтвердив, что в результате ударов по северному Ираку и северной Сирии не был нанесен удар по американскому персоналу или объектам.