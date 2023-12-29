Война Израиля с боевиками ХАМАСА в Газе будет продолжаться "еще много месяцев", заявил главнокомандующий израильской армией.

Магических решений не существует", - подчеркнул Херци Халеви в беседе с представителями СМИ. В начале недели премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что кампания еще не приближается к завершению.

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Израиль сообщает о проведении ударов по более чем 100 объектам во вторник. Сообщается, что наземные операции охватывают центральную часть сектора Газа.



Министерство здравоохранения в секторе Газа, контролируемое ХАМАСОМ, заявляет о более чем 11 неделях боевых действий, в результате которых погибли 20 915 палестинцев.



Война началась 7 октября после того, как ХАМАС начал серию смертоносных нападений на общины в Израиле. Согласно данным ООН, за это время около 1,9 миллиона человек стали внутренне перемещенными из-за израильских бомбардировок.

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Пресс-секретарь агентства ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) Джульетта Тома сообщила BBC: "У нас поступают тревожные отчеты о голоде в некоторых районах. В это время война продолжается, люди продолжают вынужденно переезжать, и приюты ООН переполнены".