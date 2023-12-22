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AKXALA
Венгрия блокирует сделку по оказанию помощи Украине
Венгрия не будет голосовать за предложение Европейского Союза о выделении Украине €1,5 миллиарда финансовой помощи, а также за предложение о запрете импорта нефти из России.

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна не будет голосовать за предложение Европейского Союза о выделении Украине €1,5 миллиарда финансовой помощи. Орбан заявил, что помощь Украине должна быть сопряжена с гарантиями безопасности для Венгрии. Орбан также заявил, что Венгрия не будет голосовать за предложение ЕС о запрете импорта нефти из России. Орбан заявил, что запрет на российскую нефть будет иметь катастрофические последствия для экономики Венгрии.

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Оппозиция в Венгрии раскритиковала действия Орбана, заявив, что он ставит интересы России выше интересов Украины. Оппозиция заявила, что Орбан использует войну в Украине в своих собственных политических целях.


Тем временем Еврокомиссия предложила предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Это решение было принято после двухдневного саммита ЕС, который проходил в Брюсселе.


Предложение Еврокомиссии было встречено с одобрением в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это решение является "историческим". Зеленский заявил, что Украина сделает все возможное, чтобы соответствовать стандартам ЕС.


Однако предложение Еврокомиссии было встречено с критикой со стороны некоторых стран ЕС, в том числе Германии и Франции. Эти страны заявили, что Украине необходимо провести реформы, прежде чем она сможет стать членом ЕС.

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Окончательное решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС будет принято на саммите ЕС в июне 2023 года.

#россия #венгрия #европейский союз #венгрия и украина
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