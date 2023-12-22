США отвоевали у Китая Тихоокеанский аэродром на острове Тиниан, с которого в 1945 году начались атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

ВВС США 22 декабря 2023 года отвоевали у Китая Тихоокеанский аэродром на острове Тиниан, с которого в 1945 году начались атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Эта победа является важным шагом в усилиях США по укреплению своих позиций в Тихоокеанском регионе и сдерживанию Китая.



Аэродром на острове Тиниан был захвачен США в 1944 году в ходе Второй мировой войны. Он сыграл важную роль в Тихоокеанском театре военных действий, в том числе в операции "Малыш", в результате которой были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

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В 1972 году США передали остров Тиниан Китаю. Однако в последние годы США стали выражать обеспокоенность растущим влиянием Китая в Тихоокеанском регионе. В августе 2022 года президент США Джо Байден объявил о новой Индо-Тихоокеанской стратегии, направленной на укрепление позиций США в этом регионе.



В рамках этой стратегии США начали наращивать свое присутствие на Тихоокеанских островах, в том числе на острове Тиниан. В декабре 2023 года США провели на острове военные учения, в которых приняли участие около 10 000 военнослужащих.

22 декабря 2023 года ВВС США провели на острове Тиниан операцию по отвоеванию аэродрома. В ходе операции американские войска уничтожили китайские войска, находившиеся на острове.

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Отвоевание аэродрома на острове Тиниан является важным шагом в усилиях США по укреплению своих позиций в Тихоокеанском регионе. Эта победа демонстрирует решимость США противостоять Китаю и сохранить свои интересы в этом регионе.