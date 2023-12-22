Прекращение продажи стали японской компании Ниппон

22 декабря 2023 года президент США Джо Байден призвал приостановить продажу американской стали японской компании Nippon Steel. Байден заявил, что эта мера необходима для защиты американских рабочих и промышленности.

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Байден заявил, что Nippon Steel импортирует слишком много американской стали по низким ценам, что наносит ущерб американским производителям. Он также заявил, что Nippon Steel не соблюдает правила свободной торговли.

Япония отреагировала на призыв Байдена с критикой. Японские официальные лица заявили, что это решение является необоснованным и политически мотивированным. Они также заявили, что это может подорвать отношения между США и Японией.

Представители Nippon Steel заявили, что компания готова работать с американским правительством для решения этой проблемы. Они заявили, что компания заинтересована в справедливой конкуренции и в том, чтобы поддерживать рабочие места в США.

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Решение Байдена вызвало широкий резонанс в США и Японии. Оно стало очередным свидетельством напряженности в отношениях между двумя странами.