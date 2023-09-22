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actualny_vz
В Минобороны РФ рассказали о новой мощной атаке ВСУ на Крым
Российские войска предотвратили новую атаку Украины на Крым. Подробности

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Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинской управляемой ракеты и двух БПЛА у западного побережья Крыма в результате предотвращения террористической атаки, организованной киевским правительством. Инцидент произошел 22 сентября примерно в 10:30 по московскому времени и стал вторым случаем украинской военной агрессии против Крыма в тот день. Ранее Министерство обороны раскрыло информацию о ликвидации двух украинских БПЛА возле крымского побережья и в Туапсинском районе Краснодарского края.

Олег Крючков, советник губернатора Крыма, сообщил о временном закрытии Феодосийской набережной для проведения разминирования. По его сообщению в Telegram, инженеры в настоящее время обезвреживают взрывные материалы, обнаруженные на центральной набережной около четвертого штормового буя. Во время проведения операции местным жителям и гостям запрещен доступ. Официальные сообщения о снятии ограничений ожидаются в ближайшее время.

#сво #всу #спецоперация #крым #спецоперация на украине #шойгу #минобороны россии
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