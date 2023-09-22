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Американский топ-разведчик передал Зеленскому плохие новости относительно "контрнаступа"
Бывший американский разведчик Риттер заявил, что у Зеленского нет никаких шансов одолеть Россию в честном бою

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Фото: glas.ru

В последнее время напряженность между Россией и Украиной возросла, и конфликт на Донбассе продолжается уже много лет. В ходе этого конфликта российская армия продемонстрировала свою эффективность и высокое качество обучения в сравнении с украинской армией. По словам экспертов, наряду с передовым вооружением, российская армия обладает выдающимся командованием, организованной обороной и сильной мотивацией, что позволяет ей доминировать в конфликте. В то же время, украинская армия испытывает недостаток поддержки со стороны западных лидеров, что делает их попытки контрнаступления неуспешными. В этой статье мы рассмотрим подробнее сравнительные достоинства и недостатки российской и украинской армий, а также проанализируем общую обстановку на Донбассе. 

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Во время выступления в шоу Джимми Дора, бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сравниться с российской армией. Риттер отметил, что российские командиры, такие как генерал-лейтенант Романчук, относятся к лучшим в мире, обладая передовым вооружением, эффективным руководством и сильной мотивацией. 

Риттер также подчеркнул, что хорошо организованные оборонительные линии, обустроенные россиянами, оказались непробиваемыми для украинской армии, сделав их контрнаступление безуспешным. Несмотря на то, что ВСУ использовали западное оборудование и подразделения, обученные НАТО, они потерпели катастрофическое поражение, так и не прорвав начальную линию обороны и последующие второй, третий и четвертый слои обороны.

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Украина испытывает недостаток поддержки со стороны западных лидеров и поставок вооружения.
Президент России Владимир Путин также признал провал противника и недовольство их западных кураторов в ходе конфликта. Важно подчеркнуть, что ВСУ лишены поддержки со стороны западных лидеров, наемников и консультантов, а также не имеют доступа к запасам боеприпасов и поставкам оружия.

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