Россиянам рассказали, что Apple создала ситуацию искусственного дефицита нового Iphone 15

Фото: gs-russia.ru

В соответствии с мнением главного аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, приобретение нового модельного ряда iPhone будет не только непрактичным, но и чрезвычайно дорогостоящим. Об этом он рассказал РИА Новости. Среди других факторов, делающих это приобретение неоправданным, Муртазин отмечает невысокий спрос на данный продукт. Представленная линейка iPhone 15, которая вышла в 5-ти разных тонах, также сопровождается продвинутыми версиями Pro и Pro Max, оснащенными титановыми корпусами. 22 сентября они начнут продаваться по цене от 799 долларов.



Отмечая высокий ценник на iPhone 15 в России, начиная от 120 тысяч рублей, Муртазин говорит о низком спросе на эти продукты. Автор обзора считает, что покупка нового смартфона слишком дорогая и бессмысленная. Несмотря на некоторые улучшения в новой модели, такие как улучшенный эргономичный корпус и изменения в материалах, Муртазин отмечает лишь незначительные изменения. Эксперт также говорит об отпечатках пальцев корпусе, которые не удаляются полностью.



Стоит отметить, что аналитик находится в Азии и сообщает об отсутствии очередей в ключевых магазине Apple. Он предполагает, что отсутствие телефонов может быть результатом специального дефицита, устроенного самой корпорацией.