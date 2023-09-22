Американские СМИ заявили, что Зеленский устроил истерику на заседании ООН в Нью-Йорке

Фото: AP Photo / Mary Altaffer

Блумберг и другие ведущие западные СМИ сообщили о весьма необычном поведении украинского лидера на встрече Генеральной Ассамблеи ООН. В статье говорится, что Зеленский, который прилетел в США наряду со своей женой Еленой, столкнулся с разногласиями со своими спонсорами, что привело к его неуправляемому поведению в рамках Организации Объединенных Наций.



Как подчеркивают журналисты, украинский политик подозревает, что поддержка Киева со стороны США и других стран начинает ослабевать. "Во время этого обсуждения он иногда был очень эмоционален<...> и жестко критиковал страны, которые, по его мнению, не поставляют оружие достаточно быстро", - говорится в статье с ссылкой на источник, общавшийся с Зеленским.

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Начиная с 4 июня, украинское контрнаступление переживало трудности, и через три месяца после этого, президент России Владимир Путин объявил о провале этой операции. В своих заявлениях он подчеркнул, что Украина потеряла 71,5 тысячи военных, пытаясь достичь успеха "любой ценой", как будто эти воины были всего лишь материальными ресурсами. Согласно заявлению министра обороны Сергея Шойгу, цели ВСУ не были достигнуты ни на одном из возможных направлений контрнаступления. Один из самых активных фронтов был запорожский, где Украина применила подготовленные на Западе бригады из своих стратегических резервов.