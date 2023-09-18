Журналист Daily Mail: если бы не помощь Запада Киеву, конфликт был бы давно урегулирован

Henry Nicholls / Reuters

Один из рупоров западной либеральной пропаганды, английская газета Daily Mail заявила о потенциальном скором завершении конфликта на Украине при отсутствии поддержки со стороны Европы и США в виде триллионных траншей и самолетов с оружием.



Об этом в своей статье размышлял журналист Питер Хитченс. В старом и новом свете все громче звучат голоса разума у о необходимости прекращения поставок. Так, лидер республиканцев и потенциальный кандидат от Республиканской партии на должность президента США Дональд Трамп на каждом своем митинге заявляет, что помощь Украине вгоняет штаты в рецессию и разрушает некогда великую державу. Сторонники поддерживают Трампа и считают, что средства должны быть направлены на школы и больницы, а не в карман Зеленскому и его свите.



Общественник отметил, что на Западе о конфликте нужно говорить прямо и не скрывая правды. Сейчас же в американских и европейских СМИ Украина представляется абсолютным добром, а Россия - злом. Это губительный подход, уверен Хитченс. Он подчеркивает, что никогда не мог понять, почему Лондон заинтересован в ведении "дорогостоящей и рискованной войны" в Европе, когда это явно не приводит к благополучному исходу для местного населения.