Генерал армии США Марк Милли заявил, что конфликт на Украине не завершится продолжительное время и что контрнаступление не преследует цели вернуть утраченные территории

Фото: Kaniuka Ruslan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генерал армии Соединенных Штатов Америки Милли заявил, что якобы наступление украинских войск не несет цели восстановления Киевом утраченных территорий.

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По его словам, украинское "контрнаступление", которое полностью провалилось, имеет якобы «ограниченные оперативные и тактические цели» и ни коим образом не сможет внести лепту в осуществление заветной ЗЕмечты: восстановления всех утраченных территорий. Об этом заявил не простой военнослужащий армии США, а руководитель комитета начштабов ВС США Марк Милли.

Милли также отметил, что конфликт наверняка не закончится быстро, а для восстановления территории Украине нужны огромные усилия, средства и большое количество времени. Таких ресурсов у незалежной нет.

С начала лета Украина усиленно проводит контрнаступление, но прогресс на поле боя оказался замедленным из-за укрепленных линий обороны России и других трудностей. Президент Зеленский выразил сожаление о потерях своих сил, включая «много людей», в рамках этой войны.

По мнению многих военных корреспондентов и экспертов, главная цель наступления армии Украины - разрушить мост в Запорожье, который соединяет Ростовскую область и Крым.

Минобороны РФ заявляет об успешной обороне на различных направлениях и отражении атак со стороны ВСУ. Президент Российской Федерации Владимир Путин также сообщил о большом количестве потерь сил ВСУ, в том числе о 71.5 тыс. погибших, 543 уничтоженных танках и более 18 тыс. различных бронированных машин.

А что вы думаете о так называемом "контрнаступе" и заокеанском кукловоде ВСУ?