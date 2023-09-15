Глава Справедливой России Сергей Миронов написал письмо главе Центробанка с просьбой не допустить дальнейшего повышению ключевой ставки

Фото: duma.gov.ru

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов накануне заседания совета директоров ЦБ РФ с коллегами по фракции в Госдуме написал и отправил письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, в котором выразил обеспокоенность высоким уровнем ключевой ставки. Об этом сообщают "Ведомости".

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"Высокая ключевая ставка сказывается крайне негативно на развитии отечественной промышленности и всей экономики нашей страны. Ее дальнейшее повышение может в еще большей степени усугубить условия развития отечественной промышленности", – написал парламентарий.

Депутаты утверждают, что Центробанк России не преследует цель введения ограничений на валюту для стабилизации курса рубля. Вместо этого, они утверждают, что Центробанк повышает стоимость кредитов и увеличивает издержки для российской экономики. Они отмечают, что при текущем уровне ключевой ставки большинство российских промышленников испытывают сложности с доступом к кредитам. Однако рост промышленного производства является ключевым фактором в борьбе с растущей инфляцией.

Депутаты также утверждают, что стратегия постоянного повышения ключевой ставки и отказа даже от целевой эмиссии негативно сказываются на реальных доходах населения, потребительском спросе и малом и среднем бизнесе, и наносят ущерб экономическому росту страны. В своем письме они предлагают рассмотреть некоторые меры, такие как возобновление смягчения денежно-кредитной политики Банком России, последовательное снижение ключевой ставки до уровня в пределах 4% и консультирование с представителями профильных комитетов Госдумы перед принятием решений о ключевой ставке, а также усиление банковского надзора за кредитной политикой коммерческих банков.