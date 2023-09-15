На некоторых тарифах абонентская плата не менялась в течение нескольких лет

В МТС объяснили повышение цен возросшими затратами на обслуживание оборудования и инвестициями в развитие инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Незначительный рост абонентской платы обусловлен увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сетей связи на фоне роста трафика, а также поддерживать привычное качество услуг связи для наших абонентов", - сообщили в пресс-службе сотового оператора.

На днях абоненты МТС получили сообщения об изменении платы по своим тарифам, однако компания заявила, что скидки и оптимизирующие опции будут по-прежнему доступны. В ответ на это, ФАС заявила о проведении проверки, чтобы убедиться в обоснованности повышения абонентской платы.

Представители МТС раскрыли информацию о том, что с 28 сентября ежемесячная абонентская плата на некоторых архивных тарифах будет изменена на сумму, которая не превысит 10%. Эти изменения не затронут существующие скидки и оптимизирующие опции. Оператор уточнил, что на некоторых тарифах абонентская плата не менялась в течение нескольких лет, но на данный момент изменения неизбежны.

"Мы заранее проинформировали клиентов, чтобы они смогли принять решение - остаться на своем тарифе или выбрать более подходящий из числа открытых", - сообщили в компании.