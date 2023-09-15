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Рогов: Группа украинских военных сдалась в плен без боя у села Новомайорское
Подробностей о количестве военнослужащих пока нет

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Одна из групп солдат ВСУ сдалась российской армии в плен без боя и сопротивления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова

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Группа украинских военных без сопротивления сдалась в плен в районе села Новомайорское на Времевском выступе, — отметил Рогов.

Как заявил Рогов, украинские военные были захвачены в качестве пленных в районе села Новомайорское бойцами 40-й бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ, как уточнил общественный деятель. Ранее, 13 сентября, Рогов сообщил о применении новых резервов ВСУ в районе Работино и Вербовое, однако попытки противника прорвать линию обороны были успешно предотвращены.

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