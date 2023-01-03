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Крупные IT-компании массово сокращают сотрудников и урезают им льготы  
Тысячи специалистов в сфере IT остаются без работы
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IT-компании массово отменяют привилегии для своих специалистов, хотя ранее эти льготы помогали им нанимать и удерживать своих сотрудников в борьбе с конкурирующими фирмами.

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Сейчас корпорации переживают довольно непростое время, а следовательно, вынуждены сокращать как личный персонал, так и льготы для своих сотрудников (такие как, например, фитнес в офисе компании, бесплатные обеды и др.). 150 тысяч человек, которые имели отношение к IT, в 2022 году потеряли работу. По данным Insider, к примеру, экономия Salesforce заключается в том, чтобы в следующем году сократить "дни благополучия". Это дни, которые не суммируются с больничными и отпуском сотрудников, дополнительные дни для отдыха и восстановления здоровья.  Во всем известной компании Google стали с ограничением возмещать компенсацию за такси своим сотрудникам, при поездках, являющихся  "критически важными для бизнеса". В Twitter с приходом Илона Маска были отменены бесплатные обеды, а также льготы, которые связаны с производительностью, планированием семьи, домашним офисом, обучением. Не так давно Meta* вынуждена была каждому сотруднику сократить выплаты на $1 тыс., проводящиеся ежегодно для поддержания психического здоровья и баланса между работой и личной жизнью. Ранее эта же компания урезала бесплатное питание сотрудникам и завершила  субсидирование Lyft в размере $200 в месяц. В данной ситуации можно процитировать аналитика Bernstein Марка Шмулика, который об увольнениях в Google написал следующее: «Если у вас есть работа в Google, вы не высовываетесь и надеетесь, что сокращение торо из суши-бара единственное сокращение, которое вас коснётся».

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#it-компании #управление персоналом
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