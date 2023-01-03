Тысячи специалистов в сфере IT остаются без работы

IT-компании массово отменяют привилегии для своих специалистов, хотя ранее эти льготы помогали им нанимать и удерживать своих сотрудников в борьбе с конкурирующими фирмами.

реклама

рекомендации 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Сейчас корпорации переживают довольно непростое время, а следовательно, вынуждены сокращать как личный персонал, так и льготы для своих сотрудников (такие как, например, фитнес в офисе компании, бесплатные обеды и др.). 150 тысяч человек, которые имели отношение к IT, в 2022 году потеряли работу. По данным Insider, к примеру, экономия Salesforce заключается в том, чтобы в следующем году сократить "дни благополучия". Это дни, которые не суммируются с больничными и отпуском сотрудников, дополнительные дни для отдыха и восстановления здоровья. Во всем известной компании Google стали с ограничением возмещать компенсацию за такси своим сотрудникам, при поездках, являющихся "критически важными для бизнеса". В Twitter с приходом Илона Маска были отменены бесплатные обеды, а также льготы, которые связаны с производительностью, планированием семьи, домашним офисом, обучением. Не так давно Meta* вынуждена была каждому сотруднику сократить выплаты на $1 тыс., проводящиеся ежегодно для поддержания психического здоровья и баланса между работой и личной жизнью. Ранее эта же компания урезала бесплатное питание сотрудникам и завершила субсидирование Lyft в размере $200 в месяц. В данной ситуации можно процитировать аналитика Bernstein Марка Шмулика, который об увольнениях в Google написал следующее: «Если у вас есть работа в Google, вы не высовываетесь и надеетесь, что сокращение торо из суши-бара единственное сокращение, которое вас коснётся».