Honda к 2040 году планирует отказаться от выпуска автомобилей с классическими двигателями внутреннего сгорания

Свой самый продаваемый кроссовер в США Honda планирует превратить в экологическую модель на водороде. У него будет нулевой уровень выбросов.

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Японская компания объявила, что готовится к запуску производства электромобиля на водородных топливных элементах, в его основу ляжет недавно представленная Honda CR-V. Запуск производства намечен на 2024 год. На американском предприятии Honda Performance Manufacturing Center (PMC) в Мэрисвилле, штат Огайо и будет производиться этот электрокар. Тут же прежде и выпускали суперкар Acura NSX второго поколения. По одной из версий, на электрокаре будет силовая установка, разработанная совместно с американским партнером Honda в лице General Motors. Также сообщается, что водородная модель будет гибридной, а это значит, что её можно будет как любой электрокар или гибрид и заправлять водородом, и заряжать от электросети. Более точные технические характеристики нового электрокара пока не уточняются. Кроме того, Honda к 2040 году планирует отказаться от выпуска автомобилей с классическими двигателями внутреннего сгорания и стать полностью углеродно-нейтральным производителем к 2050 году. Но на данный момент нужно отметить, что пока Hondа в вопросе электрификации модельного ряда заметно отстаёт от своих европейских и американских конкурентов.