Колесо Айн Дубай значительно выше Лондонского глаза

Высота этого колеса 250 метров. Строительство этого объекта было начато в 2015 году. Это еще один мировой рекорд Дубая. Ain Dubai – в переводе с арабского «глаз Дубая». Айн-Дубай почти в два раза превышает высоту знаменитого Лондонского глаза.

реклама

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

Аттракцион построен для развития туризма на ОАЭ и качества жизни жителей Дубая. В первый же день работы колеса билеты полностью раскупили. Каждая опора этой громадной конструкции имеет высоту 126 метров. Вес равен массе четырёх самолетов А380. Колесо имеет 48 смотровых кабинок. Посетителям предлагают кабинки трех типов, на выбор: смотровые, приватные и VIP-кабинки для проведения различных мероприятий, к примеру, можно отметить День рождения таким оригинальным способом. В каждой кабинке есть кондиционер. 1750 посетителей одновременно может вместить этот аттракцион. Кроме того, на колесе также установлен огромный светодиодный экран. С высоты можно любоваться прекрасным видом на город и побережье. Один полный свой оборот колесо совершает за 38 минут. Оттуда отлично видно небоскреб «Burj Khalifa», отель «Burj Al Arab», побережье и еще многие достопримечательности. Стоимость билетов стартует от 130 дирхамов (около 2200 рублей). Проезд в VIP-кабинке – больше 1900 дирхамов или внушительные 32 тысячи рублей.