Китай планирует построить оффшорную ветроэлектростанцию, мощностью 43,3ГВт – об этом было сообщено в городе Чаочжоу , провинция Гуандун. Если сравнить, все электростанции, к примеру, Норвегии, в основном ГЭС, вырабатывают 31 ГВт.
реклама
Уже к 2025 году работы по этому проекту будут начаты. Такие мощности смогут питать энергией около 13 млн домов в Китае. 10 км – заявленная протяженность такой фермы. Элетростанция, которую планируют построить недалеко от г.Чаочжоу, будет иметь ветряные турбины на расстоянии 75 - 185 км от берега.
За последние несколько лет Китай является несомненным лидером как в ветряной, так и в солнечной генерации. Ведь самые большие солнечные и электростанции в мире расположены именно здесь. Ветряная электростанция Jiuquan Wind Power, к примеру, вырабатывает 20 ГВт и является самым мощным в мире объектом такого рода.
В конце прошлого года общая мощность ветроэлектростанций, как наземных так и морских, дошла до отметки 830 ГВт. Китаю принадлежит больше половины этой мощности. Таким результатам значительно способствуют природные данные этой страны : рельеф дна и протяжённая береговая линия.
К 2060 году Китай активно планирует стать углеродно-нейтральной страной.