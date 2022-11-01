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Проект карманной мышки-раскладушки набирает популярность на Kickstarter
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Хорошие новости из Гонконга. Китайский дизайнер Хорас Лам (Horace Lam) на Kickstarter начал собирать средства на свой новый проект. Его предложение заключается в создании раскладной мышки для компьютера – Air.0. Идея автора не только порадовала потенциальных покупателей, но и покорила сердца, как минимум, уже около тысячи инвесторов. Ведь это, мало того, что оригинально и непривычно, но еще и практично. Такую компьютерную мышь можно переносить даже в кармане одежды.

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А теперь подробности этого проекта: мышка плоской формы, но для работы с ней "грызун" собирается в лодочку под ладонь человека. Её толщина в разложенном виде всего 4,5 мм, но в районе оптического датчика все же есть некоторое утолщение. Оно составляет 10 мм. Данная модель мышки питается от литий-полимерной батареи, емкость которой составляет 500 мАч, а напряжение 3,7 В. Заряд аккумулятора большой, его хватит приблизительно на три месяца работы. 

И, конечно, вес мышки, он составляет 40 г. Оптический сенсор работает со скоростью 762 мм/с. Ползунок прокрутки изделия – механический, а кнопки – сенсорные. Корпус мыши изготовлен из кожзаменителя, мышка также имеет пластиковые ножки для работы на любой поверхности. Цвет этого изделия представлен в богатой цветовой палитре – покупатель имеет возможность выбрать на выбор одну из 12 расцветок.

Мышка не требует специальной USB-заглушки, активно поддерживает Bluetooth, совместима с Android и Windows, а также с устройствами Apple. $49 – цена мышки на время проведения сбора средств. $69 – предложенная розничная стоимость.

 

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#компьютер #мышка
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