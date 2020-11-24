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AMD Fan Store насчитывает более тридцати предметов для поклонников творчества американской полупроводниковой компании. Это и нагрудные значки брендов, входящих в пул AMD, и разнообразные наклейки, приклеить которые можно на самые видные места в доме, и классические кепки. В наличии имеются тёплые кофты, разнообразные футболки и многое и того, что просто обязано радовать владельцев продукции AMD.

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Ассортимент действительно большой. По официальным сведениям, вскоре он пополнится двумя новыми лотам. Это футболка с аббревиатурой графических чипов нового поколения – RDNA 2 и удобная кепка с красным логотипом компании.

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Футболка выполнена в чёрном цвете из джерси. В отличие от многих других продуктов компании, она имеет минималистический дизайн, а сама надпись «RDNA 2» занимает только верхнюю часть футболки. Стоимость товара установлена на отметку 17,99 доллара, что примерно соответствует аналогичной продукции в магазине.

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Козырёк кепки красного цвета. На чёрном фоне белым выбита надпись «AMD Radeon». Благодаря специальному слою кепка отлично пропускает воздух, что подойдёт для фанатов компании, проживающих в жарких странах. Стоимость кепки установлена на 19,99 доллара. Оба товара будут доступны в ближайшее время.

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Футболка

Кепка