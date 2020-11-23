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Сегодня ресурс Wccftech представил полную информацию о сроках выхода на рынок новых процессоров Intel одиннадцатого поколения. Речь о настольных Rocket Lake-S. Дополнительно сообщаются детали относительно совместимости с материнскими платами, а также некоторые другие подробности.

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Судя по всему, ждать выхода Rocket Lake-S на рынок стоит не раньше марта 2021 года. Архитектура Cypress Cove должна впервые за много лет прийти на смену Sandy Bridge, подвергавшейся незначительным улучшениям последние 8 лет. Ключевым нововведением называется поддержка высокопроизводительного интерфейса PCIe 4.0.

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Процессоры Intel Rocket Lake получат уменьшенное количество ядер по сравнению с 10 серией. Это должно компенсироваться графическим ядром, предлагающим на 50% более высокую скорость, а также двузначным ростом IPC. Точных цифр источник не предоставляет.

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Поддержка PCIe 4.0 реализовывается путём выхода новой версии микрокода BIOS для материнских плат серии Z490. Это наиболее производительные решения для энтузиастов. Вероятно, все они уже имеют подобную поддержку, но оставались лишены её поскольку сами процессоры 10-го поколения не позволили реализовать подобную технологию. Относительно поддержки мене дорогих материнских плат 400-й серии ничего не известно.

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