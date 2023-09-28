27 сентября 2023 года состоялся релиз игры про противостояние древних русов с ящерами

Состоялся релиз долгожданной игровой интерпретации мема про древних русов. Разработчик игры - российская студия the Bratans. Жанр игры - слэшер. Целью игрока является отбить нападение ящеров на русские земли. На выбор игроку предоставляется три великих древнерусских воина: Радислав Багиров, вооружённый мечом и щитом, Всеслав Чародей, умело обращающийся с двумя мечами и Дрочеслав сын Сергея, орудующий бердышом. Разработчики обещают игроку такие приёмы как например "ГОЙДА", "братский натиск славян", "славянский зажим яйцами" и не только. Создатели обещают погружение в мир Гипербореи и полчища ящеров и других иродов.

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Новинка обладает очень положительными отзывами в Steam. До 4 октября на игру действует скидка, стоимость составляет всего 37 рублей по скидке и 42 рубля по полной цене.