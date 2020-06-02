Oneplus Z - новый среднебюджетный смартфон компании
Компания Oneplus готовит для нас смартфон среднебюджетного рынка. Недавно он засветился в GeekBench, и оттуда мы узнали множество подробностей
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Смартфон построен на базе Snapdragon 765G, поддерживает сети пятого поколения. Работает на базе Android 10, варианты по памяти скорее всего будут вплоть до 12Гб ОЗУ.
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рекламаЭкран: AMOLED, Разрешение FullHD+, Частота обновления 90Гц. Батарея на 4000Мач, быстрая зарядка мощностью 30Вт.
рекламаКамеры: Основных модуля 3: 48Мп, 16Мп, 12Мп. Фронтальная камера на 12Мп
Ожидаемая дата выхода 17 Июля
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