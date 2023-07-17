Сегодня ночью Украиной была совершена атака на Крымский мост, в результате которой погибла семейная пара из Белгорода

РБК Украины сообщает: атака на Крымский мост была совершена в ночь на понедельник с помощью надводных беспилотников в ходе совместной операции Службы безопасности Украины и ВМФ Украины.

реклама

По сообщениям MASH незадолго до теракта в небе над мостом летал американский БПЛА, предположительно принадлежавший ВВС США.

По словам губернатора Белгородской области, в результате теракта погибло двое гражданских, уроженцев Новооскольского района Белгородской области. Погибшие были простой семейной парой, которые ехали с ребенком на отдых в Крым. Девочка, ехавшая со своими родителями, получила тяжелую черепно-мозговую травму, сейчас она находится в реанимации. Ее родители погибли на месте.

Местные паблики заявляют, что примерно в 3 ночи по местному времени в районе Керчи прогремело несколько взрывов. По заявлениям губернатора Крыма Сергея Аксенова, в результате атаки был частично разрушен пролет 145 опоры моста. Сейчас автомобильное движение по мосту остановлено. Также перестала работать и паромная переправа.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Напоследок приведу комментарий одного из пользователей интернета: мышь плакала, кололась, но все равно продолжала грызть кактус.