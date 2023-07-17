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Zloy_Uzhanin32 За пост начислено вознаграждение
Аксенов: разрушен 145-й пролет Крымского моста в результате атаки и погибли 2 человека
Сегодня ночью Украиной была совершена атака на Крымский мост, в результате которой погибла семейная пара из Белгорода

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РБК Украины сообщает: атака на Крымский мост была совершена в ночь на понедельник с помощью надводных беспилотников в ходе совместной операции Службы безопасности Украины и ВМФ Украины. 

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По сообщениям MASH незадолго до теракта в небе над мостом летал американский БПЛА, предположительно принадлежавший ВВС США.

По словам губернатора Белгородской области, в результате теракта погибло двое гражданских, уроженцев Новооскольского района Белгородской области. Погибшие были простой семейной парой, которые ехали с ребенком на отдых в Крым. Девочка, ехавшая со своими родителями, получила тяжелую черепно-мозговую травму, сейчас она находится в реанимации. Ее родители погибли на месте.

Местные паблики заявляют, что примерно в 3 ночи по местному времени в районе Керчи прогремело несколько взрывов. По заявлениям губернатора Крыма Сергея Аксенова, в результате атаки был частично разрушен пролет 145 опоры моста. Сейчас автомобильное движение по мосту остановлено. Также перестала работать и паромная переправа. 

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Напоследок приведу комментарий одного из пользователей интернета: мышь плакала, кололась, но все равно продолжала грызть кактус.

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