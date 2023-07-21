Графические ускорители в дальнейшем продавались под видом новых

Опытные компьютерщики хорошо знают, что заказывать комплектующие сомнительных брендов из Китая может быть небезопасно – горе-предприниматели нередко присылают совсем не то, за что платит клиент. Нередки и случаи выдачи бывшего в употреблении товара за новый или использования подержанных компонентов. Недавний случай в городе Биньчжоу подтверждает данные факты: китайская полиция внезапно нагрянула на фабрику по «омоложению» графических ускорителей и произвела задержание предполагаемых преступников и изъятие техники.

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Сотрудники фирмы чистили видеокарты от пыли и других загрязнений, и пытались придать устройствам вид новых – в том числе, с использованием наклеек и антистатических пакетов. После этого «подновленные» графические ускорители запаковывались в коробки и продавались под видом оригинальных, не бывших в использовании. Большая часть таких видеокарт ранее использовалась для майнинга криптовалют. Помимо «омоложения» GPU, фабрика занималась и их перемаркировкой – продукция одних брендов выдавалась за продукцию других.

Известно, что китайская полиция арестовала по данному делу более 20 человек и изъяла продукции примерно на 2 миллиона долларов. Что касается бывших в употреблении и поддельных видеокарт от упомянутой фирмы – в ближайшие месяцы они все еще могут всплывать в продаже, причем не только в китайских интернет-магазинах, но и, например, в американских и европейских.