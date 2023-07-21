По оценкам экспертов, она составляет около 10%

Как сообщили изданию «Известия» представители компании «Черноголовка», в России выросла доля контрафактных газированных напитков – в настоящий момент она составляет порядка 10-20%. С учетом данного факта в фирме приняли решение присоединиться к эксперименту по маркировке газированных напитков посредством системы «Честный знак». При ее использовании продукция маркируется специальными QR-кодами, считав которые специальным приложением, потребитель сможет проверить товар на подлинность, а также убедиться в том, что данные о дате производства и сроке годности не были изменены.

Серьезные отравления поддельными газированными напитками случаются достаточно редко – гораздо чаще люди страдают от контрафактного алкоголя, содержащего метиловый спирт. Тем не менее, постепенное внедрение системы маркировки продукции позволить предотвратить попадание в крупные сетевые магазины нелегальных товаров. К сожалению, как предполагают многие эксперты, стоимость газировки из-за маркировки может несколько вырасти, хотя это подорожание вряд ли будет значительным, если судить по примерам других продовольственных наименований.