У корпорации Microsoft по-прежнему проблемы с тестированием и контролем качества апдейтов

Корпорация Microsoft неоднократно выпускала проблемные обновления для своих операционных систем Windows 10 и Windows 11. На этот раз компания «отличилась» с апдейтом под названием KB5028166 – на различные проблемы жалуются как простые пользователи, так и представители компаний. Так, обновление может приводить к замедлению работы интернет-соединения и даже его разрывам, притормаживаниям и зависаниям при работе с программным обеспечением и фризам в играх.

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Официального комментария от Microsoft пока не последовало, но на технических форумах пострадавшим пользователям рекомендуют временно откатить установку обновления, вернувшись на старую версию операционной системы – попытки решить проблему иным путем, как правило, к успеху не приводят. Также эксперты рекомендуют откладывать установку обновлений или и вовсе отключить ее автоматическое выполнение. Установка апдейтов с некоторой задержкой после их выхода выглядит сейчас оптимальным вариантом – в случае немедленной инсталляции пользователи, по сути, становятся бесплатными бета-тестерами Microsoft и нередко сталкиваются с ухудшением работы ПК.