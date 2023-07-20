Для многих специалистов по информационной безопасности он был образцом для подражания

Как сообщает издание SecurityWeek, посвященное информационной безопасности, в возрасте 59 лет умер Кевин Митник – один из известнейших в мире хакеров и специалистов по ИБ. Еще в подростковом возрасте Митник при помощи социальной инженерии и различных технических средств успешно «ломал» сети операторов связи, а в дальнейшем перешел к компьютерными взломам.

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За незаконный доступ к информации и неоднократное мошенничество с использованием компьютерных систем Кевин был осужден и отсидел в тюрьме около 4 лет. После освобождения Митник не вернулся к нелегальному взлому и вместо этого стал «белым хакером» – специалистом по информационной безопасности. Он занимался тестированием защитных систем, консультированием и обучением коллег – в том числе, читал лекции и писал тематическую литературу. Для многих специалистов по ИБ Кевин был не только легендарной фигурой, но и идеалом, на который стоит равняться. Точная причина смерти в настоящий момент не сообщается, но известно, что Митник в течение продолжительного времени болел раком, что, вероятно, и сыграло роковую роль.