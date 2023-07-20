Ответа на предложение пока не последовало

Как сообщают СМИ, секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека РФ Алексей Мельников выступил с предложением к маркетплейсам Ozon и Wildberries запустить доставку товаров подследственным и заключенным в СИЗО и колонии. По мнению господина Мельникова, подобная услуга была бы весьма востребована. При этом не совсем понятно, как именно граждане, ожидающие суда или отбывающие наказание, будут заказывать товары – им запрещено использование смартфонов и других электронных средств связи.

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Никаких комментариев со стороны маркетплейсов пока не последовало, но сама новость уже вызвала шквал юмористических комментариев в социальных сетях. Так, один из комментаторов предложил заказывать заключенным конфеты «Золотой петушок», а другой – выпустить инструкцию для курьеров «как правильно заходить в хату». Впрочем, очевидно, что если предложение будет реализовано, то курьеры будут оставлять заказы на контрольно-пропускном пункте, а те впоследствеии будут тщательно проверяться на наличие запрещенных предметов, и лишь после этого передаваться подследственным или осужденным.