Хотя и не на постоянной основе

Как сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на данные исследования XYZ School, 69% российских геймеров в 2022 году использовали хотя бы одну пиратскую копию той или иной игры. При этом более половины любителей компьютерных игр стали играть в пиратские копии чаще, чем в 2021 году. Исследование проводилось в форме опроса, в котором приняли участие 1500 геймеров из разных городов России. Чаще всего игроки пользуются торрент-трекерами – этот способ позволяет скачать необходимые файлы максимально быстро.

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Стоит отметить, что 31% геймеров выступают против пиратства. Использующие же пиратские копии игроки в подавляющем большинстве покупают и легальные игры – о полном отказе от покупок игр заявили всего 7% опрошенных. По данным экспертов, в 2022 году количество пиратского контента в российском сегменте интернета выросло в разы. Основной тому причиной являются санкции и уход из страны крупных международных и зарубежных компаний, таких, как Sony, Microsoft, Nintendo, Electronic Arts, Rockstar Games и Activision. Также российские геймеры отмечают наличие проблем с оплатой покупок на цифровых площадках.

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nullСреди популярных у пиратов новых игр исследователи отмечают Baldur’s Gate 3 (ранний доступ) и Atomic Heart. Скачивают геймеры и старые AAA-проекты, такие, как The Witcher 3 и Mass Effect. Помимо санкций, на динамику покупок негативно влияют падающий уровень реальных доходов граждан и высокая стоимость игр, которая часть исчисляется несколькими тысячами рублей. Как констатируют эксперты, привычка платить за цифровые развлечения, которую годами вырабатывали у аудитории компании, в подобных условиях может быстро обнулиться.