Их доля выросла до рекордных 15%

Как пишут международные СМИ, в Европейской ассоциации автопроизводителей заявили о новом рекорде продаж электромобилей – в июне доля проданных в Евросоюзе транспортных средств с электродвигателями впервые превысила 15%. Это больше, чем у дизельных авто – последние занимают примерно 13.5% рынка. На первом месте по-прежнему машины с двигателями внутреннего сгорания, работающими на бензине – на их долю приходится 36.3%. Стоит отметить высокий процент гибридных авто, которых насчитывается 24.3%.

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Производством электрокаров в настоящий момент занимаются практически все крупные мировые автопроизводители – некоторые из компаний уже заявили, что полностью откажутся от разработок новых ДВС и сосредоточатся исключительно на электродвигателях. По прогнозам экспертов, в странах со сравнительно небольшой площадью, теплым климатом и высоким уровнем доходов граждан переход на электромобили будет переходить достаточно быстро, особенно если власти и регуляторы будут стимулировать к этому водителей при помощи различных льгот, субсидий и бонусов. В холодных же странах с большой площадью, таких, как Россия, электромобили в течение ближайших десятилетий по-прежнему будут уступать по продажам автомобилям с ДВС.