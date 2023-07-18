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[Zero] За пост начислено вознаграждение
«Циан» подключили к Сбер ID – подтвердить данные стало проще
Сервис упрощает привычные действия по регистрации и подтверждению личных данных.

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Как сообщает команда «Сбера», сервис объявлений о приобретении, продаже и аренде недвижимости «Циан» подключили к системе Сбер ID – подтвердить данные аккаунта теперь можно значительно проще и быстрее, чем раньше. При этом авторизовываться таким образом полностью безопасно – площадка не получит никакой конфиденциальной информации, например, о вкладах, счетах, картах и банковском профиле клиента. Пользователи, прошедшие подобную авторизацию, получат значок «Документы проверены», что позволит им пользоваться большим доверием со стороны других участников.

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В настоящий момент авторизация по Сбер ID доступна только в веб-версии сервиса, но в ближайшем будущем она будет добавлена и в мобильное приложение. По мнению руководителя отдела данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка Ивана Кузьмина, интеграция «Циана» со Сбер ID упростит использование площадки для потребителей и партнеров сервиса, а в дополнение к этому повысит уровень безопасности, уменьшив вероятность взлома учетной записи злоумышленниками.

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#сбер #сбер id #циан
Источник: ixbt.com
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