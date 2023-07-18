Специалисты по информационной безопасности подтверждают активизацию китайских хакерских группировок

Как сообщает издание «Коммерсант», Координационный центр доменов и Минцифры отмечают резкий рост в русскоязычной доменной зоне .рф вредоносных интернет-ресурсов, созданных гражданами Китая. Подтверждают данную тенденцию и специалисты по информационной безопасности – китайские хакерские группировки действительно активизировались и наращивают свою деятельность в Рунете. Так, в июне текущего года было заблокировано более 2500 сайтов, зарегистрированных гражданами Китая и распространяющих вредоносное программное обеспечение.

Примечательно, что по мнению многих экспертов, в данном случае речь идет не о независимых, а о прогосударственных китайских хакерских группировках, занимающихся кибершпионажем. Подобные структуры опасны как для госсектора, так и для частного бизнеса, поскольку их квалификация и возможности значительно выше, чем у большинства групп злоумышленников, действующих исключительно ради наживы. Для защиты от них специалисты рекомендуют обновлять операционные системы и софт, а также использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию, и соблюдать прочие меры сетевой безопасности.