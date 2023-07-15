Возможно, компанию ждут тяжелые времена

Как пишет The Wall Street Journal, известнейшая криптовалютная биржа Binance, считающаяся одним из столпов всей индустрии, сократила более тысячи человек – это произошло на фоне продолжающегося расследования американского Минюста, а также регулирующих органов ряда других стран. По информации источников, в дальнейшем компания может сократить до трети имеющегося в наличии персонала – сейчас увольняют в основном сотрудников службы поддержки.

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Представитель криптобиржи подтвердил журналистам факт сокращений, но не согласился назвать даже примерное число уволенных сотрудников. При этом до волны увольнений в штате Binance трудились около 8 тысяч человек. Как отмечают юристы и эксперты по криптовалютной отрасли, компания проходит крайне сложный период – ее покинул ряд высококвалифицированных специалистов, а расследования регуляторов могут поставить под угрозу работу площадки во многих странах. Стоит отметить, что любые серьезные негативные инфоповоды, связанные с Binance, отражаются на всем криптовалютном рынке – все-таки речь идет об одной из крупнейших и пользующихся наибольшим доверием инвесторов криптобирж.