Это не нравится многим ее клиентам

Как пишет PC Mag, южнокорейская компания LG намерена скорректировать свою бизнес-модель и начать активно продвигать идею «Дом как услуга», предлагая своим клиентам различные подписки, связанные с технологиями умного дома. Новая бизнес-модель фирмы будет нацелена на постоянное взаимодействие с клиентами и увеличение стабильной прибыли – к 2030 году LG планирует получать в год 80 миллиардов долларов.

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По мнению производителя, модель предоставления связанных с умным домом, цифровой и бытовой техникой услуг по подписке будет востребованной у пользователей. При этом независимые аналитики и многие клиенты LG так не считают – сама модель подписок вызывает у значительной части людей резкий негатив, с чем уже успели столкнуться автопроизводители. Наиболее яркий пример – компания BWM, предлагавшая покупателям за деньги на время разблокировать опции, по-умолчанию уже заложенные в машину, но программно заблокированные. Скорее всего, к модели подписок в ближайшие годы попробуют перейти и многие другие связанные с рынками цифровой и бытовой техники компании, но подобная тактика может вызвать резкое сопротивление со стороны потребителей, не желающих переплачивать.