Многие ДТП действительно происходят из-за человеческого фактора

Компании Cruise и Waymo, занимающиеся беспилотными автомобилями и программным обеспечением для них выступили с заявлениями, суть которых сводится к следующему: люди – плохие водители, и значительная часть ДТП происходит по их вине, поэтому для повышения безопасности на дорогах необходимо форсировать работы над беспилотными транспортными средствами.

реклама

С изложенным в заявлениях компаний сложно не согласиться – действительно, большая часть ДТП случается из-за человеческого фактора, и как показывают тесты, по крайней мере, в городах и на междугородних трассах автопилот часто показывает себя лучше, чем живой водитель. В настоящий момент Cruise и Waymo по согласованию с американскими регуляторами тестируют свои беспилотные автомобили в Сан-Франциско – при этом за рулем обязан сидеть опытный водитель-испытатель. По мнению многих экспертов, самоуправляемые автомобили станут привычным явлением в развитых странах уже в ближайшие два десятилетия. При этом в сложных дорожных условиях водителям все равно иногда придется брать управление на себя – для обеспечения максимальной безопасности беспилотным машинам понадобится специализированная инфраструктура.