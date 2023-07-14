Грузоподъемность модели составит 300 кг

Заммэра Москвы Владимир Ефимов в рамках мероприятия «Иннопром-2023» анонсировал запуск в столице производства миниатюрных гражданских беспилотных вертолетов, работающих на водородном топливе. Заниматься этим будет компания «Аэромакс», что же касается целей и задач, для которых могут использоваться подобные вертолеты – в первую очередь, это доставка грузов. Грузоподъемность подобного транспортного средства может достигать 300 кг, а максимальная скорость – 200 км/ч.

реклама

Стоит отметить, что испытания вертолета еще не завершены – они продолжатся в 2024 году. Тем не менее, создатели летательного аппарата и чиновники уверены, что транспортное средство покажет себя с положительной стороны. Среди преимуществ модели называют высокую сопротивляемость ветровой нагрузке и наличие антиобледенительной системы. В дальнейшем «Аэромакс» планирует расширить линейку продукции, представив и другие летательные аппараты, которые будут использоваться в различных отраслях экономики. Востребованность подобных решений не вызывает сомнений, поэтому главные вопросы заключаются в том, будет ли вертолет соответствовать заявленным характеристикам, и по какой цене он будет предлагаться, а также какой предложит уровень надежности.