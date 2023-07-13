О планах миллиардера открыть новую компанию стало известно несколько месяцев назад

Знаменитый американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил об основании компании xAI, которая будет специализироваться на вопросах, связанных с искусственным интеллектом. О планах бизнесмена стало известно еще этой весной – сначала он зарегистрировал в США компанию, а потом уточнил в одном из интервью, что намерен создать стартап для работы над ИИ, от которого будет больше пользы, чем вреда.

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Подробности о будущей деятельности компании пока неизвестны, но, как пишут журналисты, среди сотрудников xAI есть выходцы из DeepMind, OpenAI, Google Research, Tesla, а также специалисты по ИИ из Университета Торонто. С учетом того, какими финансовыми и организационными ресурсами обладает Илон Маск, перед его новой компанией открываются блестящие перспективы. Главное – правильно ими воспользоваться и не отстать от конкурентов, поскольку технологии, связанные с ИИ и нейросетями развиваются стремительно. Ранее Маск выражал свои опасения по поводу возможного создания «сильного ИИ», способного самостоятельно действовать и принимать решения, но, видимо, заключил, что если он не может остановить текущую тенденцию, то стоит к ней присоединиться.