С увеличением числа спутников вырастет и число требуемых маневров уклонения

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, за первое полугодие 2023 года спутники Starlink компании SpaceX, ассоциирующейся с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, совершали маневры уклонения для избежания столкновения с иными спутниками, космическим мусором и прочими объектами более 25 тысяч раз. При этом в самой SpaceX заявили, что используют более строгий порог реагирования, чем в NASA – маневр уклонения совершается при вероятности столкновения 1 к 100 тысячам, а не 1 к 10 тысячам.

Многие эксперты опасаются, что в дальнейшем количество необходимых спутникам маневров будет нарастать лавинообразно, особенно с учетом дальнейшего увеличения численности группировки Starlink. И хотя аппараты находятся на относительно низкой орбите и в случае аварии их обломки быстро сойдут с нее, специалисты говорят о возрастающих рисках «замусоривания» околоземного пространства. Да, фрагменты разрушившегося спутника сгорят в атмосфере, но на это потребуется время.

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В настоящий момент на орбите Земли находятся более 10.5 тысяч спутников, 8 тысяч из которых функционируют. При этом в 2019 году на орбите было менее 2.5 тысяч спутников. Компания SpaceX планирует запустить более 30 тысяч, но пока получила одобрение только на 7.5 тысяч. Впрочем, нет никаких сомнений в том, что орбитальная группировка, обеспечивающая доступ к интернету, будет расти, а значит, будет расти и риск возникновения нештатных ситуаций.