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Автопроизводитель Rolls-Royce, принадлежащий компании BMW и известный в первую очередь благодаря премиальным автомобилям, объявил, что владельцы электромобилей Spectre, перепродающие их с целью заработка, будут занесены в специальные черные списки фирмы и всех ее официальных дилеров и не смогут в дальнейшем приобретать продукцию Rolls-Royce. Как подобные меры согласуются с законодательством США, стран Евросоюза и других государств – в настоящий момент неизвестно, но в ближайшие дни должны последовать комментарии юристов. В соцсетях уже предположили, что выставленное компанией условие может нарушать права потребителей.
Rolls-Royce Spectre, по предварительной информации, поступит в продажу в конце лета или начале осени этого года. Приобрести новенький электрокар класса люкс можно будет по цене от 330 тысяч фунтов стерлингов, при этом ожидается, что покупать его будут в топовых комплектациях, которые будут предлагаться еще дороже – от 450 тысяч фунтов стерлингов. Подробные технические характеристики электромобиля пока не раскрываются, но известно, что его запас хода без пополнения запаса энергии может достигать 500-520 км.