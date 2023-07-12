Под угрозой пожизненного отлучения от продукции бренда

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

реклама

Автопроизводитель Rolls-Royce, принадлежащий компании BMW и известный в первую очередь благодаря премиальным автомобилям, объявил, что владельцы электромобилей Spectre, перепродающие их с целью заработка, будут занесены в специальные черные списки фирмы и всех ее официальных дилеров и не смогут в дальнейшем приобретать продукцию Rolls-Royce. Как подобные меры согласуются с законодательством США, стран Евросоюза и других государств – в настоящий момент неизвестно, но в ближайшие дни должны последовать комментарии юристов. В соцсетях уже предположили, что выставленное компанией условие может нарушать права потребителей.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Rolls-Royce Spectre, по предварительной информации, поступит в продажу в конце лета или начале осени этого года. Приобрести новенький электрокар класса люкс можно будет по цене от 330 тысяч фунтов стерлингов, при этом ожидается, что покупать его будут в топовых комплектациях, которые будут предлагаться еще дороже – от 450 тысяч фунтов стерлингов. Подробные технические характеристики электромобиля пока не раскрываются, но известно, что его запас хода без пополнения запаса энергии может достигать 500-520 км.