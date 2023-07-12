Скорее всего, только по 1-2 ядрам

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Как сообщают инсайдеры, старшие процессоры Intel Raptor Lake Refresh, вероятно, будут работать на очень высоких частотах – в случае Core i9-14900K речь идет о 6 ГГц, а в случае Core i9-14900KS – о 6.2 ГГц. Скорее всего, разгоняться до подобных значений будут всего 1-2 ядра, тем не менее, 6 ГГц в любом случае можно считать знаковой отметкой – «из коробки» на такой частоте в настоящий момент работает только Core i9-13900KS.

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По мнению обозревателей, технических экспертов и оверклокеров для отвода тепла от топовых моделей Raptor Lake Refresh потребуются производительные системы жидкостного охлаждения – как минимум необслуживаемые с 360-миллиметровым или 420-миллиметровым радиатором, а лучше – кастомные. Использование воздушных суперкулеров будет приемлемым вариантом лишь в случае установки для рассматриваемых CPU лимитов по энергопотреблению. Если Core i9-13900KS под серьезной нагрузкой мог потреблять более 350 Вт без разгона и более 400 с ним, то Core i9-14900KS, предположительно, будет еще на 10-20% горячее. К сожалению, Intel планирует использовать собственную литографию, а не более тонкие и энергоэффективные техпроцессы тайваньского полупроводникового гиганта TSMC.