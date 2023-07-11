В его эффективности, впрочем, есть большие сомнения

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

реклама

Завсегдатаи интернета помнят такой феномен как «аудионаркотики» – под этим названием мошенники продавали в сети различные аудиофайлы, которые якобы должны были вызывать у слушателя состояние эйфории, положительные эмоции или другие приятные ощущения. На самом же деле подобные треки, как правило, состояли из шумов на различной частоте, способных повлиять на эмоциональное состояние человека разве что за счет эффекта плацебо или ноцебо.

На этот раз отличилась компания из Казахстана под названием OTRI – на выставке «Иннопром-2023» она представила «нейронаушники», в маркетинговом продвижении которых используется термин «цифровой алкоголь». Если верить заявлениям директора компании Каната Нурумбекова, устройство воздействует на блуждающий нерв и вызывает ощущение расслабления. В дальнейшем фирма планирует продвигать аппарат в качестве медицинского изделия.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Некоторые опробовавшие гаджет добровольцы сообщают, что при проигрывании в наушниках определенных звуков они действительно чувствовали ощущение расслабления и покалывания в ушах и шее. Тем не менее, многие технические специалисты и эксперты раскритиковали новинку, заявив, что она с высокой долей вероятности является очередным псевдомедицинским мошенническим прибором, а испытавшие ее люди, скорее всего, получили за свои слова денежное вознаграждение. Приобрести наушники в Казахстане можно примерно за 2 тысячи долларов США.