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Завсегдатаи интернета помнят такой феномен как «аудионаркотики» – под этим названием мошенники продавали в сети различные аудиофайлы, которые якобы должны были вызывать у слушателя состояние эйфории, положительные эмоции или другие приятные ощущения. На самом же деле подобные треки, как правило, состояли из шумов на различной частоте, способных повлиять на эмоциональное состояние человека разве что за счет эффекта плацебо или ноцебо.
На этот раз отличилась компания из Казахстана под названием OTRI – на выставке «Иннопром-2023» она представила «нейронаушники», в маркетинговом продвижении которых используется термин «цифровой алкоголь». Если верить заявлениям директора компании Каната Нурумбекова, устройство воздействует на блуждающий нерв и вызывает ощущение расслабления. В дальнейшем фирма планирует продвигать аппарат в качестве медицинского изделия.
Некоторые опробовавшие гаджет добровольцы сообщают, что при проигрывании в наушниках определенных звуков они действительно чувствовали ощущение расслабления и покалывания в ушах и шее. Тем не менее, многие технические специалисты и эксперты раскритиковали новинку, заявив, что она с высокой долей вероятности является очередным псевдомедицинским мошенническим прибором, а испытавшие ее люди, скорее всего, получили за свои слова денежное вознаграждение. Приобрести наушники в Казахстане можно примерно за 2 тысячи долларов США.