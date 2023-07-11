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Компания Ookla, известная многим пользователям сети по принадлежащему ей сервису Speedtest, позволяющему измерять скорость интернет-соединения и пинг, провела исследование и выяснила, кто из российских операторов связи предоставляет своим абонентам наилучшие условия. Победителем оказался один из представителей «большой четверки», в которую входят Билайн, Tele2, МТС и МегаФон – именно последний обеспечивает клиентам наибольшую скорость скачивания и загрузки.
Результаты исследования получены на основе измерений, которые делали сами пользователи – всего проанализировано более 3.2 миллиарда замеров от 2 миллионов различных мобильных устройств. Средняя скорость загрузки в случае МегаФона достигает 29 МБ/с, а отдачи – 10 МБ/с. Это лучшие результаты среди всех российских операторов связи. При этом стоит учитывать, что измерения могли проводиться на разных устройствах и в различных условиях. Так, не все пользователи соблюдают рекомендации сервиса Speedtest – кто-то в процессе измерения продолжает активно пользоваться интернетом, что снижает выдаваемые приложением или ресурсом результаты.