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По информации компании Changchun Faway Automobile Components, занимающейся поставками комплектующих для авто, китайская корпорация Xiaomi уже определилась с примерной стоимостью своего первого электрокара – он, по предварительным данным, будет предлагаться примерно за 20 тысяч американских долларов. В этом году фирма планирует провести дополнительные тесты как на летних, так и на зимних дорогах, в первой половине следующего года провести публичную презентацию, а во второй – выпустить модель на рынок.
Предполагается, что первый электромобиль Xiaomi будет оснащен одним двигателем и задним приводом. Запас хода составит до 800 км, что же касается таких характеристик, как максимальная скорость и скорость разгона с 0 до 100 км/ч – они пока не раскрываются. Как сообщают инсайдеры, Xiaomi намерена обеспечить максимальную интеграцию электрокара с мобильными устройствами. Также в дальнейшем может выйти премиальная версия машины – с двумя двигателями и полным приводом. Запас хода у нее будет меньше (700 км, против 800), зато она превзойдет базовый вариант по динамике разгона и другим подобным характеристикам.